Юрист Александрова развеяла миф, что после развода ребенок всегда остается с матерью

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Заблуждение, что суд всегда оставляет ребенка с матерью после развода, прочно укоренилось в головах людей. Однако, по словам юриста Людмилы Александровой, по законодательству РФ мужчина и женщина равны в своих правах на ребенка. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт заметила, что в большинстве случаев суд действительно встает на сторону матери. Но на первое место все равно выдвигаются интересы ребенка – то, с кем ему будет комфортнее и безопаснее проживать.

Юрист отметила, что многие также считают, что главным аргументом в пользу одного из родителей будут слова ребенка о том, с кем он хочет остаться. Тем не менее они не являются ключевыми, хотя и учитываются.

Суд берет во внимание материальное состояние родителей, продолжила эксперт, кто из них больше времени уделяет ребенку, а также занимается его здоровьем и образованием.

"На основе всех этих пунктов и принимается решение. В первую очередь суд стремится сохранить привычный уровень и образ жизни ребенка", – заключила Александрова.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, как помочь ребенку пережить развод родителей. Так, по ее словам, травмирующий опыт можно минимизировать, для этого следует кратко пояснить причину расставания, поскольку дети часто берут вину на себя за разлад в семье. Также следует дать возможность маленькому человеку выразить и высказать все, что у него на душе.