До 20 градусов тепла ожидается в Москве 8 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве поднимется до 18–20 градусов в понедельник, 8 апреля. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".

"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние теплого сектора циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над юго-востоком Архангельской области", – говорится в сообщении.

В Московской области воздух прогреется до 16–21 градуса. Значения по Москве и Подмосковью окажутся на 8–9 градусов выше климатической нормы. Погода при таких показателях ожидается облачная с прояснениями, местами могут пройти дожди.

Скорость порывов ветра не превысит 9 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 748 миллиметров ртутного столба.

Между тем к 10 апреля москвичам пообещали июньскую погоду. Температура воздуха во вторник поднимется до 21 градуса, а в среду – до 23 градусов. Предполагается, что 10 апреля в столице будет установлен новый суточный рекорд тепла.

