Цены на майонез в апреле могут вырасти на 10%

Фото: Depositphotos/5PH
О повышении отпускных цен в среднем на 10% с апреля заявили торговым сетям крупные производители майонеза и соусов. Об этом сообщает "Коммерсант".
В качестве причины называется продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что попытка компенсировать ограничения цен на бутилированное масло за счет майонеза ожидаема, если учитывать популярность данного продукта в России.
После введения пошлины на экспорт масла некоторые ожидают стабилизации. Но другие участники рынка предупреждают, что в середине года цены поднимут поставщики почти всего продовольствия.
Ранее сообщалось, что производителям сахара и подсолнечного масла выделят 9 миллиардов рублей на возмещение убытков от заморозки цен.
Стоимость сахара зафиксировали на отметке 46 рублей за килограмм, также были установлены 110 рублей за литр масла. Потери производителям начнут возмещать в ближайшее время.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: