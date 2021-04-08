Цены на майонез в апреле могут вырасти на 10%

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О повышении отпускных цен в среднем на 10% с апреля заявили торговым сетям крупные производители майонеза и соусов. Об этом сообщает "Коммерсант".

В качестве причины называется продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что попытка компенсировать ограничения цен на бутилированное масло за счет майонеза ожидаема, если учитывать популярность данного продукта в России.

После введения пошлины на экспорт масла некоторые ожидают стабилизации. Но другие участники рынка предупреждают, что в середине года цены поднимут поставщики почти всего продовольствия.

Ранее сообщалось, что производителям сахара и подсолнечного масла выделят 9 миллиардов рублей на возмещение убытков от заморозки цен.

Стоимость сахара зафиксировали на отметке 46 рублей за килограмм, также были установлены 110 рублей за литр масла. Потери производителям начнут возмещать в ближайшее время.