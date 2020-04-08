85% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки коронавирус обнаружили у 660 жителей столицы, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Почти 40% заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 39% – от 46 до 65 лет, 15% – старше 65 лет. Причем 4% от последних – люди старше 80 лет. Еще 6% составляют дети.

Всего в Москве 5841 инфицированный. Их лечат в лучших больницах города. Пациентами занимаются инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи и реаниматологи.

Тем, у кого заболевание протекает в легкой форме, разрешено лечиться дома. Для них работает служба телемедицинской помощи.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.