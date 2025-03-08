До 10 градусов тепла ожидается в Москве 8 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, 7 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 5 до 10 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее стало известно, что пятница, 7 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала года. Столбик термометра на главной метеостанции ВДНХ поднялся днем 7 марта до 9,8 градуса. Этот показатель побил рекорд, который был установлен накануне.

В Москве окончательно растаял снег из-за рекордного тепла. Ни одна метеостанция города уже не фиксирует снега, а линия сугробов отошла на 230–280 километров на восток от Москвы.