Фигурист Жиганшин опроверг данные о своем исчезновении в Москве

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Российский фигурист Руслан Жиганшин прокомментировал информацию о своем исчезновении в Москве. Он заявил, что данные о его пропаже являются ложными, сообщает "Вечерняя Москва".

Спортсмен рассказал, что не понимает, откуда взялись подобные сообщения.

Ранее появилась информация о том, что полицейские начали проверку по факту исчезновения фигуриста Жиганшина. По информации ТАСС, к правоохранителям обратилась мать спортсмена, которая заявила, что ее сын ушел из дома в минувшую пятницу и не вернулся.

Руслан Жиганшин – бывший российский фигурист, является мастером спорта международного класса. В 2015 году он в паре с Еленой Ильиных завоевал титул чемпиона России. Кроме того, он является обладателем серебра российского этапа этапа Гран-при сезона 2014–2015 годов и серебряным призером командного чемпионата мира 2015 года.