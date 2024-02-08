Психолог объяснила, почему бесят некоторые люди

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Злость, раздражение и обида могут быть сигналом того, что во внутреннем или внешнем пространстве человека что-то не так. Раздражение стоит рассматривать в качестве указания на внутренние потребности, нуждающиеся в удовлетворении. Об этом заявила психолог Ольга Константиновская, сообщает Life.ru.

Она отметила, что такой потребностью может стать самозащита. Если другой человек проявляет пассивную агрессию в виде непрошеных советов или колких шуток, то такое вмешательство может вызвать ответную агрессию, объяснила эксперт.

Также раздражение, продолжила Константиновская, может появиться при встрече с сильно отличающимся человеком. Психика может его воспринять как потенциально опасного, и раздражение в этом случае будет предназначено для защиты, рассказала специалист.

Еще одна причина раздражения, по ее мнению, – проекция на другого человека. Такое может возникнуть, когда один человек приписывает свои неприемлемые чувства, мысли и желания другому, отметила Константиновская.

Чтобы справиться с раздражением, психолог рекомендовала не запрещать себе это чувство. Она подчеркнула, что подавление эмоций не избавит от того, что человек в себе не принимает. Также эксперт советует признать, что различные чувства, например лень, свойственны всем. Затем нужно найти ценность в проявлении такого поведения и продумать, как делать это безопасно и осознанно, сказала она.

В заключение Константиновская добавила, что вдумчивый и ориентированный на себя подход поможет спокойнее воспринимать поведение других людей.

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