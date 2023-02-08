Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидромецентра.

Предупреждение будет действовать до 11:00 пятницы, 10 февраля.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные погоду в столичном регионе будет определять влияние циклона, который проходит по северу Европейской России.

По ее словам, в субботу будет облачная погода, временами пройдет небольшой снег. Ночная температура в городе будет колебаться от -5 до -7 градусов, в Подмосковье – от -3 до -8 градусов.



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