Россиянам рассказали о лучших блюдах для питания во время простуды

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Мясное суфле и картофельное пюре с добавлением небольшого количества молока являются самыми полезными блюдами при простуде, гриппе или ОРВИ. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на главу терапевтической клиники Владимира Сибирского.

Эксперт напомнил, что во время борьбы с вирусными недугами тело человека накапливает токсины и работает на пределе возможностей. В связи с этим пища должна быть легкой, однако оснащенной витаминами. Не стоит забывать и про обильное питье, подчеркнул Сибирский.

При заболевании следует отказаться от газировки, большого количества чая и кофе. Больше пользы принесут напитки комнатной температуры. Питаться следует дробно – около 5–6 раз в сутки, считает эксперт. Чтобы восполнить необходимое количество углеводов, можно есть кашу без сахара и фрукты.

Врач также рекомендовал добавить в рацион при заболевании куриный бульон и протертое куриное мясо. В свою очередь, молочная продукция обеспечит организм жирами. Сибирский также призвал не употреблять соленые продукты в период болезни.

Ранее врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента РФ Полина Ермолова рассказала, что прием одного и того же лекарства для снижения температуры может стать причиной серьезных осложнений.

Препараты лучше всего чередовать. Например, парацетамол с ибупрофеном, или сменять формы одного и того же лекарства.



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