В Союзе пенсионеров поддержали идею освободить ветеранов от платы за проезд по трассам

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский выразил мнение по поводу предложения думского депутата Василия Власова сделать проезд по платным трассам для ветеранов и инвалидов боевых действий бесплатным.

"Эта мера поддержки – это прежде всего дань уважения этим героям. Потому что эта мера не столь существенна материально", – цитирует Рязанского RT.

Он вновь подчеркнул, что такие потери не являются очень большими. Однако в Союзе поддерживают подобный проект.

Ранее стало известно, что Власов направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева письмо с просьбой рассмотреть возможность сделать проезд по платным трассам для ветеранов и инвалидов боевых действий бесплатным.

По мнению депутата, ветераны – это те люди, которые защищали интересы российской стороны и общества. Во время личных поездок они используют свои средства. В связи с этим парламентарий предлагает внести изменения в соответствующие статьи.

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