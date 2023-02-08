11:13Общество
В Союзе пенсионеров поддержали идею освободить ветеранов от платы за проезд по трассам
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Председатель Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский выразил мнение по поводу предложения думского депутата Василия Власова сделать проезд по платным трассам для ветеранов и инвалидов боевых действий бесплатным.
"Эта мера поддержки – это прежде всего дань уважения этим героям. Потому что эта мера не столь существенна материально", – цитирует Рязанского RT.
Он вновь подчеркнул, что такие потери не являются очень большими. Однако в Союзе поддерживают подобный проект.
Ранее стало известно, что Власов направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева письмо с просьбой рассмотреть возможность сделать проезд по платным трассам для ветеранов и инвалидов боевых действий бесплатным.
По мнению депутата, ветераны – это те люди, которые защищали интересы российской стороны и общества. Во время личных поездок они используют свои средства. В связи с этим парламентарий предлагает внести изменения в соответствующие статьи.
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