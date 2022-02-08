Гинцбург рассказал о новых мутациях коронавируса

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Новые мутации коронавируса будут стремиться преодолеть существующий иммунитет, рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Вирус пойдет по пути преодоления того иммунитета, который на сегодняшний день есть, что мы с вами уже и видим. Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер", – рассказал Гинцбург, добавив, что неизвестно, как это отразится на свойствах этого штамма.

По его словам, появления новых штаммов можно избежать, если граждане будут вакцинироваться.

"А темпы вакцинации сегодня для этого недостаточные", – подчеркнул Гинцбург.

Ранее ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова предположила, каким окажется следующий штамм коронавирусной инфекции. По словам специалиста, большая скорость возникновения новых мутаций вируса может спровоцировать появление нового серьезного штамма к началу следующего года.

Соседова подчеркнула, что инкубационный период новой разновидности окажется таким же, как у "Омикрона". Кроме того, мутация будет обладать похожей заразностью, став более легкой для организма человека.

