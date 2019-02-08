Ротонду установят в сквере в память о погибших в "Зимней вишне"

Проект сквера в Кемерово. Пресс-служба администрации Кемеровской области

В память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" установят ротонду без религиозной символики. Об этом порталу Москва 24 сообщил мэр города Кемерово Илья Середюк.

По его словам, изначально предполагалось построить православную часовню, но родственники погибших посчитали возведение религиозного сооружения на месте трагедии некорректным, поэтому предложили альтернативный вариант памятника – ротонду. И большинство родственников согласились.

"Ротонда – это универсальное сооружение, которое встречается в храмовых комплексах основных мировых религий", – добавил глава Кемерова, отметив, что окончательную концепцию сквера на месте сгоревшей "Зимней вишни" приняли 20 декабря 2018 года вместе с родственниками погибших.

Он также рассказал, что завершить строительство сквера площадью 1,8 гектара в центре города планируют к первому сентября 2019 года.

На месте здания торгового центра "Зимняя вишня" возведут искусственные холмы или декоративную стену, за которыми разобьют сквер с памятной ротондой, большой песочницей и фонтаном. По словам Ильи Середюка, за основу строительства сквера взяли концепцию архитектора Джона Кэлвина Видманна, а финансирование проектных и строительных работ осуществляется из внебюджетных источников.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек. После трагедии здание признали аварийным и решили его снести, а на освободившейся территории вдоль проспекта Ленина – разбить сквер. Полностью комплекс снесли 21 августа прошлого года.

Подробнее о том, как будет выглядеть сквер в память о жертвах пожара, – в материале портала Москва 24.