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Москва 24

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Общество

8 февраля, 00:05

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Как будет выглядеть сквер на месте сгоревшей "Зимней вишни"

Плачущая стена: как будет выглядеть сквер на месте сгоревшей "Зимней вишни"
общество эксклюзив

Проект сквера в Кемерове. Пресс-служба администрации Кемеровской области

Искусственными холмами или декоративной стеной отгородят сквер в Кемерове на месте сгоревшей "Зимней вишни". Его откроют в этом году первого сентября. Об этом порталу Москва 24 сообщил мэр города Кемерово Илья Середюк.

По его словам, территорию укроют от городского шума и ориентируют на семейный отдых, так как ее создают для живых в память о тех, кого больше нет. "Окончательную концепцию сквера приняли 20 декабря 2018 года вместе с родственниками погибших", – добавил мэр Кемерово.

Каменная стена со спадающей по ней водой станет границей между зоной тихого и активного отдыха. В последней для детей сделают большую песочницу и интерактивный фонтан.

Проект сквера в Кемерове. Пресс-служба администрации Кемеровской области

Уединенное место памяти создадут в тихой части парка. Каменная ротонда без религиозной символики станет памятником погибших в пожаре. Изначально предполагалось построить православную часовню или храм, но родственники погибших посчитали возведение религиозного сооружения на месте трагедии некорректным.

"Предложили альтернативный вариант памятника – ротонду, и большинство родственников согласилось. Ротонда – это универсальное сооружение, которое встречается в храмовых комплексах основных мировых религий", – пояснил Илья Середюк. По его словам, кроме каменного памятника, больше ничего траурного в сквере не будет.

Перед ротондой разобьют большую газонную лужайку, по ее периметру проложат прогулочные дорожки, а по их центру высадят сосны. Всего 60 деревьев – по числу погибших в "Зимней вишне".

В центре сквера поставят привлекающий арт-объект – светомузыкальную башню, подсвечиваемую в такт музыке.

Проект сквера в Кемерове. Пресс-служба администрации Кемеровской области

Другую половину парка отдадут активным детям. Для юных непосед создадут большую песочницу, установят площадку с игровым оборудованием, а также интерактивный фонтан и амфитеатр с деревянной солнцезащитной перголой.

Административное здание спрячут под земляным холмом. Вход будет обращен к детской площадке. Его сделают полностью стеклянным. Здесь разместят санузлы, кабинки для переодевания детей, комнату матери и ребенка, а также пункт охраны.

Проект сквера в Кемерове. Пресс-служба администрации Кемеровской области

Зеленые участки засадят елями, а природный пейзаж дополнят большими камнями – мраморизованным известняком. Валуны светло-серого цвета с белыми прожилками со слегка голубоватым отливом добудут в карьере, расположенном рядом с поселком городского типа Тимиртау Кемеровской области.

Этот прочный камень с массивным слоистым сложением и мелкозернистой структурой выдержит сибирские зимы и не будет впитывать воду.

"Мраморизованный известняк планируют использовать в строительстве стены с водопадом, музыкальной башни, ротонды, административно-бытового здания, а также декорирования газонов с геопластикой", – отметил Илья Середюк.

По активной зоне пройдет транзитная дорожка к кемеровской школе номер семь и студенческим общежитиям по улице Мичурина. Общая площадь сквера составит 1,8 гектара.

Проект сквера в Кемерово. Пресс-служба администрации Кемеровской области

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года и унес жизни 60 человек. После трагедии здание признали аварийным и решили его снести, а на освободившейся земле вдоль проспекта Ленина – разбить сквер. Полностью "Зимнюю вишню" снесли 21 августа прошлого года.

За основу строительства сквера взяли архитектурную концепцию архитектора Джона Кэлвина Вайдманна. Как рассказал порталу Москва 24 Илья Середюк, финансирование проектных и строительных работ осуществляется из внебюджетных источников.

Казанцева Светлана

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