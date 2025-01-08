Облачная погода и дождь ожидается в Москве 8 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и осадки, преимущественно в виде дождя, ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 8 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от 0 до 5 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики указывали, что ситуация с оттепелью в столице сохранится в столичном регионе до конца недели, так как воздушные массы перемещаются уже не с юга, а с северного побережья Африканского континента. Все изменится 12 января, когда температура начнет возвращаться в норму.

