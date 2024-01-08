Сотрудники Росгвардии вернули родителям потерявшуюся в Москве дочь

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Сотрудники Росгвардии в центре Москвы помогли пятилетней девочке найти своих родителей. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления Росгвардии по столице.

"Во время несения службы по обеспечению общественного порядка недалеко от храма Христа Спасителя сотрудники Росгвардии заметили испуганного малолетнего ребенка, который растерянно оглядывался по сторонам на улице. Подойдя к девочке, стражи порядка выяснили, что она гуляла по набережной с родителями, отвлеклась и потеряла их из виду", – говорится в сообщении.

В Росгвардии рассказали, что завели ребенка в теплое помещение и напоили чаем. После этого правоохранители назначили несколько поисковых групп и приняли меры к розыску родителей. Спустя несколько минут сотрудники нашли отца девочки. Мужчина поблагодарил силовиков за оказанную помощь.

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