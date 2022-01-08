В Москве выявили 3 072 новых случая коронавируса

В Москве за последние сутки выявили 3 072 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Госпитализированы 708 человек с диагностированным коронавирусом. На ИВЛ находятся 499 столичных пациентов.

От последствий заражения COVID-19 скончались 69 человек. По последним данным, выздоровели 2 060 пациентов. Общее число людей, переболевших коронавирусом, увеличилось до 1 887 020.

За последние сутки в России выявили 16 568 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 796 летальных исходов. Полностью за сутки выздоровели 20 449 человек.