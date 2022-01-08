В России выявили 16 568 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 16 568 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб.
Выявлено активно 1 955 (11,8%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.
В Москве зафиксировано 3 072 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 376, в Московской области – 1 246, в Свердловской области – 380, в Краснодарском крае – 370.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 634 603 случая (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Чукотском автономном округе – 0%. По 0,03% сохраняется в Республике Калмыкия, Республике Тыва и Ненецком автономном округе.
За последние сутки подтверждено 796 смертей после заражения коронавирусной инфекцией. За весь период по России умерло 315 400 человек.
Также за последние 24 часа по стране выписали по выздоровлении 20 449 пациентов. За весь период пандемии в Российской Федерации коронавирусом переболел 9 666 161 человек.
Немецкие ученые ранее выяснили, что бессимптомное течение коронавируса может привести к существенному поражению различных органов. В частности, может уменьшиться объем легких, увеличиться сопротивление дыхательных путей. Кроме того, могут начаться проблемы с сердцем, возрастает риск тромбоза вен нижних конечностей
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