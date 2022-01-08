Иммунолог рассказал, кому нужно сдать тест на COVID-19 перед выходом на работу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 посоветовал людям, которые часто ходили по гостям и ездили на отдых, сдать тест на коронавирус перед выходом на работу после новогодних праздников.

По словам эксперта, это особенно важно для граждан, которые в силу своей профессии будут контактировать с малознакомыми или незнакомыми людьми, пенсионерами и людьми с хроническими заболеваниями.

"То есть это все, начиная от медработников и сотрудников правоохранительных органов, заканчивая продавцами, охранниками, работниками ЖКХ – профессии, которые предполагают общение с людьми. Потому что они могут сразу заразить многих", – говорит иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Всем, кто подозревает, что мог заразиться, лучше, конечно, сдать тест. Это лишним не будет. Сюда относятся и туристы, и те, кто в новогодние праздники участвовал в массовых гуляниях, и те, кто часто ходил по гостям.

При этом сдать ПЦР-тест рекомендуется, даже если человек вакцинировался, говорит Крючков.

"Вакцина защищает от тяжелого течения заболевания и смерти, чуть в меньшей степени – от госпитализаций. Но если человек вовремя не ревакцинировался или переболел давно, уже месяцев 5 или больше, то риски заражения вряд ли сколько-нибудь заметно снижены, поэтому нужно сдать ПЦР", – заключил эксперт.

Ранее в России обновили рекомендации по диагностике, лечению и профилактике коронавируса. Документ был разработан ведущими специалистами для обеспечения медпомощи заразившимся инфекцией по единому протоколу по всей стране. Кроме того, в него были включены данные о штамме "Омикрон". Ознакомиться с 14-й версией Временных методических рекомендаций можно на сайте Минздрава РФ.