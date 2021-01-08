В России за сутки подтвердили 23 652 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России зафиксировали 23 652 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Без клинических проявлений заболевание активно в 2 697 (11,4%) случаях.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву из общего числа заболевших пришлось 5 027 случаев, на Санкт-Петербург – 3 017 случаев, на Московскую область – 1 226, на Нижегородскую область – 467, на Ростовскую область – 394, на Воронежскую область – 389, на Свердловскую область – 387, на Красноярский край – 318, на Вологодскую область и Хабаровский край – по 303.

Всего в России коронавирусом заразились 3 355 794 человека. Наименьшие темпы прироста зарегистрированы в Чукотском автономном округе, Тыве и Ненецком автономном округе.

Летальных случаев за сутки подтверждено 454. Всего скончались 60 911 человек. Справились с инфекцией за 24 часа 21 677 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России 2 731 129 человек.

Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом после выздоровления в течение нескольких месяцев подвержены воспалению сердечной мышцы, повреждению почек, а также проблемам с мочеиспусканием и боли в тестикулах. Кроме того, перенесшие COVID-19 порой не способны сфокусироваться и могут ощущать "туман в голове".

