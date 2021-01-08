Снег и гололедица ожидаются в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и небольшой снег прогнозируются в Москве в пятницу, 8 января. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

В ведомстве предупредили, что в городе ожидается гололедица. Температура воздуха днем будет варьироваться от -4 до -2 градусов. При этом в ночь на субботу температура может упасть до -6.

Кроме того, в столице будет дуть северо-восточный ветер порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем столбики термометров будут колебаться от -6 до -1 градуса. Ночью в отдельных районах ожидается похолодание до -8 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России в первый рабочий день года. По его данным, 11 января ожидается значительное понижение температуры.

Ожидается, что аномальные морозы придут в столичный регион на следующей неделе. В центре погоды "Фобос" заявили, что столбики термометров опустятся до -27 градусов.