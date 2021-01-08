Синоптик рассказал о погоде в Европейской России в первый рабочий день года

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Жителям Европейской России рассказали о погоде в первый рабочий день наступившего года. Свой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По информации синоптика, до конца каникул в Европейской части страны сохранится комфортная зимняя погода. В частности, 8 января ожидается небольшое потепление. Столбики термометров в некоторых районах опустятся до -6 градусов.
"Девятого января минус 6–8 градусов, 10 января до минус 10. Но все эти температуры выше нормы", – подчеркнул Вильфанд.
Специалист заявил, что в понедельник, 11 января, ожидается значительное понижение температуры. Днем прогнозируется от -8 до -13 градусов. Ночью температура может упасть до -16.
"Я считаю, что это естественно, справедливо – это первый рабочий день. <...> Понижение температуры коснется всей Европейской части страны", – отметил Вильфанд.
По данным метеоролога, такой температурный режим на 3 градуса ниже нормальных значений.
12 января жителей Европейской России ожидает продолжение морозов. В эти дни также может увеличиться высота сугробов.
"С 10 на 11 января ожидается облачная погода со снегом. Высота снега увеличится на 2–4 сантиметра", – уточнил эксперт.
Вильфанд добавил, что аномальное тепло на юге России уменьшится на 5–6 градусов 10 января.
"Ночные температуры наконец-то станут отрицательными", – заключил синоптик.
Ранее сообщалось, что аномальные морозы ударят по столичному региону на следующей неделе. В центре погоды "Фобос" утверждали, что столбики термометров опустятся до -27 градусов.
Москвичей предупредили о грядущих аномальных морозах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: