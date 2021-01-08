Синоптик рассказал о погоде в Европейской России в первый рабочий день года

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Жителям Европейской России рассказали о погоде в первый рабочий день наступившего года. Свой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По информации синоптика, до конца каникул в Европейской части страны сохранится комфортная зимняя погода. В частности, 8 января ожидается небольшое потепление. Столбики термометров в некоторых районах опустятся до -6 градусов.

"Девятого января минус 6–8 градусов, 10 января до минус 10. Но все эти температуры выше нормы", – подчеркнул Вильфанд.

Специалист заявил, что в понедельник, 11 января, ожидается значительное понижение температуры. Днем прогнозируется от -8 до -13 градусов. Ночью температура может упасть до -16.

"Я считаю, что это естественно, справедливо – это первый рабочий день. <...> Понижение температуры коснется всей Европейской части страны", – отметил Вильфанд.

По данным метеоролога, такой температурный режим на 3 градуса ниже нормальных значений.

12 января жителей Европейской России ожидает продолжение морозов. В эти дни также может увеличиться высота сугробов.

"С 10 на 11 января ожидается облачная погода со снегом. Высота снега увеличится на 2–4 сантиметра", – уточнил эксперт.

Вильфанд добавил, что аномальное тепло на юге России уменьшится на 5–6 градусов 10 января.

"Ночные температуры наконец-то станут отрицательными", – заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы ударят по столичному региону на следующей неделе. В центре погоды "Фобос" утверждали, что столбики термометров опустятся до -27 градусов.