В Роспотребнадзоре предупредили о сохраняющихся рисках биобезопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В мире остаются риски биобезопасности, которые в том числе эволюционируют. Происходит смещение границ природных очагов инфекций, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе конференции "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям", пишет РИА Новости.

По ее словам, это связано в том числе с изменением климата. Попова уточнила, что новые вспышки лихорадок Эбола и Марбург выявили в Африке. За год зафиксировали порядка 5 миллионов случаев лихорадки Денге в Северной и Южной Америке, почти полмиллиона – в юго-восточной Азии, добавила она.

Кроме того, продолжила Попова, специалисты выявили рост количества заболеваний лихорадкой Западного Нила в Греции, Испании и Сербии. Вместе с тем она сообщила о расширении географии распространения холеры. Сейчас ее выявили уже в 32 государствах мира с общим количеством заболевших почти 1 миллион человек, заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее Владимир Путин утвердил инициативу о преобразовании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций в комиссию по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

Все функции старой комиссии перешли к новой, также было создано обновленное положение и состав комиссии, которую возглавит зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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