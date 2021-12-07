Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:28

В Москве выявили 2 573 новых случая COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявили 2 573 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализированы 896 человек, еще 553 находятся на ИВЛ, 94 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались. Между тем выздоровели 2 969 горожан. Всего за время пандемии количество перенесших инфекцию достигло 1 795 940.

В Оперштабе напомнили, что для победы над коронавирусом необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку от COVID-19 можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Во всей России число случаев коронавирусной инфекции за последние 24 часа увеличилось на 31 096. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Калмыкия – 0,06%, Республике Алтай – 0,12% и Москве – 0,13%.

С начала пандемии COVID-19 в стране переболел 8 565 091 человек.

В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать