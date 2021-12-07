В Москве выявили 2 573 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявили 2 573 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализированы 896 человек, еще 553 находятся на ИВЛ, 94 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались. Между тем выздоровели 2 969 горожан. Всего за время пандемии количество перенесших инфекцию достигло 1 795 940.

В Оперштабе напомнили, что для победы над коронавирусом необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку от COVID-19 можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Во всей России число случаев коронавирусной инфекции за последние 24 часа увеличилось на 31 096. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Калмыкия – 0,06%, Республике Алтай – 0,12% и Москве – 0,13%.

С начала пандемии COVID-19 в стране переболел 8 565 091 человек.

