Мурашко заявил, что не предлагал введения ограничений на передвижение из-за коронавируса

Фото: министерство здравоохранения Российской Федерации

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что не выдвигал инициативу о введении ограничений на передвижение россиян между регионами. Об этом он сообщил на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Руководитель ведомства подчеркнул, что его фразу неправильно истолковали СМИ.

"Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами. Ряд публикаций в СМИ неверно выдернули из контекста выступления фразу. Обсуждались в целом вопросы, какие (меры) используются для управления инфекционными различными заболеваниями", – отметил Мурашко.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава заявил о необходимости рассмотреть вопрос об определенных ограничениях на передвижения граждан между субъектами РФ

После этого помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что в ведомстве не предлагали вводить данные допограничения.

