Горячая линия по вопросам качества детских товаров открылась в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Уточнить вопросы качества и безопасности детских товаров москвичи могут по телефону горячей линии Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что тематическое консультирование граждан будет проводиться с 7 по 21 декабря.

Получить необходимую информацию можно по телефонам 8 (495) 785-37-41, 8 (495) 687-40-57 и 8 (495) 687-63-60. Звонки принимают с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 16:45 по пятницам.

В ведомстве подчеркнули, что горожане могут звонить и по вопросам составления проектов претензий на некачественную детскую продукцию. Данные вопросы регулируются и в отделе консультационных услуг ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве".

Ранее сообщалось, что около 6 миллионов звонков приняли операторы службы поддержки портала mos.ru за девять лет работы. Только с начала 2020 года было обработано 760 тысяч звонков.

