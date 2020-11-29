Почти 6 млн звонков приняли операторы службы поддержки портала mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 6 миллионов звонков приняли операторы службы поддержки портала mos.ru за девять лет работы. Только с начала 2020 года было обработано 760 тысяч звонков.

Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий рассказал, что операторы по номеру: +7 (495) 539-55-55 консультируют горожан по вопросам получения электронных услуг.

"Операторы помогают жителям зарегистрироваться или авторизоваться на сайте mos.ru, заполнить профиль пользователя и подать заявление на получение государственных услуг, а также консультируют при возникновении технических проблем. Задача оператора – доступным языком донести информацию и помочь получить услугу на сайте", – отметил Савицкий.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, самыми частыми запросами от москвичей были вопросы о получении городских услуг, о действии социального сертификата, об авторизации в электронном дневнике школьника, а также о восстановлении пароля на mos.ru.

Отмечается, что служба поддержки открыта 29 ноября 2011 года. Тогда звонки обрабатывали 77 операторов, сегодня их 740. В базу знаний горячей линии внесено уже свыше 5 700 материалов для оперативных ответов.

Кроме того, для горожан работает и около 50 горячих линий в общегородском контакт-центре правительства Москвы. Туда ежемесячно поступает примерно три миллиона сообщений.

Узнать информацию о деятельности органов власти и центров "Мои документы" можно по телефону: +7 (495) 777-77-77. А получить консультацию по вопросам ЖКХ можно по номеру: +7 (495) 539-53-53. Записаться к врачу горожане смогут, набрав: +7 (495) 539-30-00.

Информация о городском транспорте доступна по телефону: +7 (495) 539-54-54 (3210 – для мобильных телефонов). Туристы могут обратиться за помощью по номеру: +7 (495) 122-01-11.

Уточняется, что на линиях работает и голосовой помощник.

Ранее стало известно, что единый телефонный номер по коронавирусу появится во всех регионах России. Единый номер 122 позволит централизовать звонки в call-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

