Почти 6 млн звонков приняли операторы службы поддержки портала mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 6 миллионов звонков приняли операторы службы поддержки портала mos.ru за девять лет работы. Только с начала 2020 года было обработано 760 тысяч звонков.
Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий рассказал, что операторы по номеру: +7 (495) 539-55-55 консультируют горожан по вопросам получения электронных услуг.
"Операторы помогают жителям зарегистрироваться или авторизоваться на сайте mos.ru, заполнить профиль пользователя и подать заявление на получение государственных услуг, а также консультируют при возникновении технических проблем. Задача оператора – доступным языком донести информацию и помочь получить услугу на сайте", – отметил Савицкий.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, самыми частыми запросами от москвичей были вопросы о получении городских услуг, о действии социального сертификата, об авторизации в электронном дневнике школьника, а также о восстановлении пароля на mos.ru.
Отмечается, что служба поддержки открыта 29 ноября 2011 года. Тогда звонки обрабатывали 77 операторов, сегодня их 740. В базу знаний горячей линии внесено уже свыше 5 700 материалов для оперативных ответов.
Кроме того, для горожан работает и около 50 горячих линий в общегородском контакт-центре правительства Москвы. Туда ежемесячно поступает примерно три миллиона сообщений.
Узнать информацию о деятельности органов власти и центров "Мои документы" можно по телефону: +7 (495) 777-77-77. А получить консультацию по вопросам ЖКХ можно по номеру: +7 (495) 539-53-53. Записаться к врачу горожане смогут, набрав: +7 (495) 539-30-00.
Информация о городском транспорте доступна по телефону: +7 (495) 539-54-54 (3210 – для мобильных телефонов). Туристы могут обратиться за помощью по номеру: +7 (495) 122-01-11.
Уточняется, что на линиях работает и голосовой помощник.
Ранее стало известно, что единый телефонный номер по коронавирусу появится во всех регионах России. Единый номер 122 позволит централизовать звонки в call-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.
Горячая линия по вопросам обеспечения лекарствами заработает в РФ до конца недели
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: