Темы лекций для родителей выберут в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" выберут самые актуальные темы для встреч в рамках лектория для родителей, который организует Московский институт открытого образования.

Предлагается четыре темы: "Самостоятельность, воля, успех: как сформировать в ребенке?", "Как помочь школьнику подготовиться к итоговому сочинению?", "У ребенка трудности с математикой в начальной школе. Как ему помочь?" и "Как развивать мелкую моторику ребенка?" Можно также предложить свои варианты. По итогам голосования специалисты составят программу занятий, сообщается на сайте проекта.

По словам телеведущей Ирины Муромцевой, эти лекции – вклад в будущее детей. Благодаря занятиям родители смогут получить актуальные ответы от профессионалов на самые волнующие вопросы.

Москвичи продолжают решать вопросы в "Активном гражданине". Ранее им предложили выбрать из 10 проектов единый дизайн столичных поликлиник. Пользователи также могут проголосовать за мероприятия в рамках Дней регионов. А программу новогодней ночи в парках Москвы горожане уже выбрали, участие в голосовании приняли свыше 170 тысяч человек.