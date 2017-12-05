"Активные граждане" выберут мероприятия для Дней регионов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи сервиса "Активный гражданин" выберут мероприятия для Дней регионов в Москве.

"Столица старается укреплять межобластные связи и поддерживать сотрудничество с самыми отдаленными уголками нашей страны. С этой целью в Москве проводят сезон Дней регионов, в рамках которого проходят встречи специалистов, круглые столы, презентации, экскурсии на предприятия, а также демонстрируются объекты спорта, культуры и многое другое", – отметили в пресс-службе проекта.

Там также отметили, что в этом году в столице планируется проведение дней Орловской, Тамбовской, Калужской областей и Республики Крым.

В списке вариантов, которые предлагаются на выбор жителям столицы, концерты музыкальных коллективов, ярмарки местных производителей, художественные и фотовыставки, посвященные регионам и многое другое.

Ранее сообщалось, что в приложении "Активный гражданин" началось голосование "Встречаем Новый год в парке".

В голосовании москвичи могут отметить интересующие их площадки и указать желаемые развлечения для каждой из них. Среди вариантов развлечений: концерты классической и современной музыки, спектакли для детей и мастер-классы, фейерверки, дискотеки и диджей-сеты. Пользователи также могут предложить собственные варианты развлечений для каждой площадки.