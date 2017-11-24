"Активные граждане" выберут дизайн столичных поликлиник

Фото: портал Москва 24/ Михаил Сипко
Пользователи сервиса "Активный гражданин" выберут единый дизайн столичных поликлиник. На выбор москвичам представят 10 проектов.
Авторы представили стиль фасадных вывесок, входной группы, стоек информации, велопарковок, игровых зон и других элементов интерьера и экстерьера поликлиник, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Новый дизайн выберут на основе трех концепций − лидеров голосования.
Ранее в октябре в Москве наградили врачей-победителей голосования на "Активном гражданине". Жители города отдавали предпочтение тем медикам, у которых побывали на приеме. Это терапевты, педиатры, а также медсестры. С 2012 года департамент здравоохранения повышает квалификацию сотрудников в лучших зарубежный медицинских центрах. За это время опытом обменялись более тысячи медработников.
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