"Активные граждане" выберут дизайн столичных поликлиник

Фото: портал Москва 24/ Михаил Сипко

Пользователи сервиса "Активный гражданин" выберут единый дизайн столичных поликлиник. На выбор москвичам представят 10 проектов.

Авторы представили стиль фасадных вывесок, входной группы, стоек информации, велопарковок, игровых зон и других элементов интерьера и экстерьера поликлиник, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Новый дизайн выберут на основе трех концепций − лидеров голосования.

Ранее в октябре в Москве наградили врачей-победителей голосования на "Активном гражданине". Жители города отдавали предпочтение тем медикам, у которых побывали на приеме. Это терапевты, педиатры, а также медсестры. С 2012 года департамент здравоохранения повышает квалификацию сотрудников в лучших зарубежный медицинских центрах. За это время опытом обменялись более тысячи медработников.