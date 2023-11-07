Более 35% опрошенных россиян отдали предпочтение фантастике при выборе книг

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Порядка 36% из 1,6 тысячи опрошенных россиян при выборе литературы отдают предпочтение фантастическому жанру. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Детективы и научно-популярную литературу выбирают по 27%, классику – 25%, исторические романы – 21%, книги о приключениях – 16%.

Около 14% опрошенных заявили, что чаще всего читают книги по психологии, 13% отдают предпочтение деловой литературе, 7% уделяют внимание философским, религиозным и эзотерическим книгам.

Россияне в возрасте до 34 лет предпочитают читать фантастику, а старше 45 лет – исторические романы. Отечественных авторов выбирают 35% респондентов, зарубежных – 31%.

Об отсутствии интереса к книгам заявили 6% принявших участие в опросе.

До этого стало известно, что чаще всего россияне отдают предпочтение таким писателям, как Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Федор Достоевский и Джордж Оруэлл. Опрос также показал, что большинство граждан РФ читают от семи до 12 книг в год.



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