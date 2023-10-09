Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве выдали миллионный единый читательский билет (ЕЧБ), который оформил 22-летний студент Николай Ромашов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С помощью этого билета москвичи смогут брать книги в 440 читальнях и пользоваться онлайн-сервисом "Библиотеки Москвы", где предоставлено более 15 миллионов изданий.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, благодаря реализации проекта "Московские библиоцентры" читальни становятся более привлекательными мультимедийными пространствами.

"Мы продолжаем преобразовывать библиотеки: ремонтируем помещения, закупаем современное оборудование, обеспечиваем доступ к беспроводному интернету. И это дает результат: только за шесть месяцев 2023 года читальни Москвы посетили больше шести миллионов человек", – подчеркнула она.

Обновлять библиотеки в столице начали еще в 2018 году. На данный момент модернизировали уже 112 читален.

Теперь в новых библиотеках москвичи смогут пользоваться бесплатным городским Wi-Fi и другими нововведениями. Читальни открыты в столице до 20:00 или даже 22:00.

Ранее сообщалось, что более тысячи произведений мировой литературы попали в библиотеку "Московской электронной школы" (МЭШ). Библиотека пополнилась книгами как отечественных, так и зарубежных авторов. В МЭШ можно найти повести, сказки, рассказы и пьесы.

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