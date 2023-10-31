В орфографической комиссии РАН заявили о снижении качества редактуры книг

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В России значительно снизилось качество редактуры текста в современных книгах. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила член Орфографической комиссии Российской академии наук (РАН), лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ Мария Ровинская.

"Есть такое впечатление, что качественнее была книга в давние времена. В этом есть некоторое зерно, но это не абсолютно так. Издательства сейчас работают по-разному. В целом если брать среднюю температуру по больнице, то качество редактуры и корректуры упало, к сожалению", – констатировала она.

Лингвист связала это с тем, что некоторые издательства стали жертвовать корректурой текста и редакторами ради быстрых продаж. Кроме того, она отметила, что интерес к бумажным книгам был всегда.

"То, что стали покупать больше подержанных книг, наверняка вызвано экономической ситуацией, в том числе и тем, что старым изданиям, старой редактуре люди доверяют больше", – сказала Ровинская.

Ранее аналитики выяснили, что чаще всего россияне отдают предпочтение таким писателям, как Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Федор Достоевский и Джордж Оруэлл. Согласно опросу, большинство граждан РФ читают от семи до 12 книг в год.

Образовательную литературу предпочитает наибольшая часть респондентов – 56%. Художественную читают 44%, причем женщины ее выбирают чаще, тогда как мужчины больше предпочитают научную/научно-популярную и техническую литературу.

Кроме того, москвичи в метро чаще всего читали "Антоновские яблоки" Ивана Бунина, "Таинственный остров" Жюля Верна и "Преступление и наказание" Федора Достоевского.

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