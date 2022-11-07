Москвичей призвали перед поездкой осматривать авто из-за прячущихся от холода кошек

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Москвичей призвали осматривать автомобиль перед началом поездки из-за прячущихся кошек. Об этом пишет РИА Новости.

До этого в Сети распространилась информация, что жители столицы все чаще стали находить под капотами машин кошек, которые пытаются укрыться от холодов.

Депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов попросил автомобилистов быть внимательнее. Он объяснил, что есть простой порядок действий, который поможет сохранить жизнь животного.

"Перед тем как собираетесь заводить автомобиль, обязательно осмотрите колеса. Зачастую именно туда забираются животные, чтобы спрятаться от холода. Осмотреть под крыльями авто – это дело всего нескольких десятков секунд", – сказал он.

Козлов добавил, что кошки могут забраться и под капот. Эксперт рекомендовал заранее купить пакетик корма, чтобы использовать его в случае, если нужно будет выманить животное. Однако иногда может потребоваться помощь специалистов.

"Можно вызвать выездного автомастера. <...> Либо можно обратиться в профильные НКО, благотворительные фонды, занимающиеся бездомными кошками и собаками, у которых есть горячие линии", – посоветовал он.

Специалист подчеркнул, что каждый способен рассказать своим соседям об элементарном алгоритме действий, который может спасти жизнь животного.

Ранее Козлов призвал москвичей обращать внимание на состояние продухов в подвалах для спасения кошек. По его словам, вентиляционные отверстия в подвалах жилых домов должны быть в хорошем состоянии, чтобы обеспечить в холодное время года доступ к теплу кошкам.

Он подчеркнул, что часто сотрудники управляющих компаний ставят решетки на продухи или наглухо замуровывают эти отверстия. Козлов отметил, что это не только вредит вентиляции в здании, но и приводит к гибели кошек, которые прячутся в подвалах в холод.



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