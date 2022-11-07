Повестки в военкомат продолжают приходить для уточнения данных – Картаполов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Повестки в военкомат продолжают приходить гражданам, несмотря на завершение частичной мобилизации, для уточнения учетных данных, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью РБК.

Он пояснил, что граждане обязаны предоставить в военкомат такие сведения, как наличие детей, переезд и прочее. По словам парламентария, на протяжении долгих лет многие граждане не сообщали в военный комиссариат актуальные сведения о себе.

Картаполов добавил, что по завершении частичной мобилизации повестки рассылают исключительно для этих целей. После того как информацию внесут в базу данных, военнообязанный вернется домой.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации в России. Руководитель ведомства отметил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена.

Как позже заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подписание главой государства соответствующего указа не требуется. По его словам, к подобному заключению пришли эксперты государственного правового управления в администрации президента.



В России завершен призыв в рамках частичной мобилизации

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