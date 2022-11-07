Сбор средств на лечение детей необоснован, так как оно оплачивается государством – эксперт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В России государство полностью покрывает расходы на лечение детей, поэтому сбор средств на эти цели благотворительными фондами необоснован, заявил главный внештатный специалист – трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если речь идет о лечении ребенка или любого другого пациента в РФ, то, как известно, лечение выполняется в рамках государственных гарантий. Саму по себе операцию, лечение... все оплачивает государство", – сказал он.

Тем не менее, как пояснил Готье, помощь благотворительных фондов оказывается востребованной в ситуациях, когда семья не может оплатить перелет на лечение в другой регион, а также проживание рядом с клиникой.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время в России не наблюдается проблем с доступностью лекарственных средств для лечения детей. По его словам, власти РФ реализуют комплекс мер, который позволяет стране оставаться в числе мировых лидеров по оказанию медицинской помощи детям с редкими заболеваниями.

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