За сутки в Москве выявили 4 975 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число новых случаев коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 4 975. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в столице подтвердили 1 861 624 случая заражения. В относительном выражении прирост за сутки составил 0,27%.

От последствий коронавируса за последние 24 часа скончались 96 человек. С начала пандемии в столице умерли 32 015 человека.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября Москва возвращается к обычному режиму. Эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась, но остается напряженной. Продлевать режим нерабочих дней власти не будут, однако в столице сохранится ряд ограничений, направленных на предотвращение роста заболеваемости COVID-19.

