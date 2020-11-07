В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

74 пациента скончались от коронавируса в Москве, сообщили в столичном Оперштабе.

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – заявили в ведомстве.

Всего в результате осложнений, вызванных коронавирусом, в столице скончались 7 289 человек.

За последние сутки в Москве зафиксировали 5 829 новых случаев COVID-19. Сообщалось, что за этот же период в столице из-за коронавируса госпитализировали 1 414 пациентов. 367 человек в Москве находятся на искусственной вентиляции легких.

В России за последние сутки подтвердили 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 093 (25,7%) случая без клинических проявлений.