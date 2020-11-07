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Москва 24

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Общество

12:16

За сутки в Москве госпитализировали 1 414 пациентов с COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1 414 человек с коронавирусной инфекцией, об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

На аппаратах искусственной вентиляции легких в столице находятся 367 человек. Всего в Москве зафиксировали 5 829 случаев инфицирования COVID-19.

В Оперштабе отметили, что 44% случаев зафиксировали среди горожан в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – у жителей от 46 до 65 лет. 11,2% заразившихся – дети, 9,6% инфицированных находятся в возрастной группе 66–79 лет. Кроме того, 3,9% случаев заражения – среди людей старше 80 лет.

За последние сутки в России подтвердили 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 093 (25,7%) случая без клинических проявлений.

Также за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 803 человека. В Москве от коронавируса вылечились еще 3 675 пациента. За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 312 927.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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