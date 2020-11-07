Библиотекари столицы рассказали, какие книги стоит прочитать с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Библиотекари Москвы рассказали, какие книги стоит прочитать и обсудить с детьми. Рекомендациями поделился портал мэра и правительства столицы.

Малышам понравится "Котенок Шмяк" Роба Скоттона, а также "Вдохновляющие истории" Лисаченко и Герасименко. Из второй книги юные читатели узнают об известных личностях и даже животных.

Ребят постарше впечатлят "Пираты Ледового моря" Фриды Нельсон, "Светлик Тучкин и пузырь желаний" Виктории Ледерман.

Книголюбы подросткового возраста наверняка оценят историю 15-летней Шарлотты, рассказанную в книге Кристен Фукс "Свора девчонок". Понравится молодым читателям и "В поисках мальчишеского бога" Дмитрия Ищенко.

Ранее стало известно, что Лана Дель Рей, получившая аванс от последней книги "Виолетта, склонившаяся над травой", пожертвовала 350 тысяч долларов индейскому народу навахо.