Пародист отметил падение интереса к "политическому юмору"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В последние годы в России отмечается снижение интереса к "политическому юмору", поскольку в российской политике осталось всего два человека, которых интересно пародировать. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал юморист Михаил Грушевский.

По его словам, жанр политического юмора в России "взял передышку". Во многом это связано с тем, что число постоянно пародируемых политиков уменьшилось до двух человек: Владимира Путина и Владимира Жириновского. Последний, вполне вероятно, уже установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в качестве объекта пародий.

Кроме того, изменилось и восприятие политического юмора. Раньше появление пародий на политиков считалось показателем их популярности в обществе, а сейчас такой юмор может стать причиной обращения в суд, считает Грушевский.

Ранее на сервисе Netflix появилась специальная функция. С ее помощью пользователи могут пропустить шутки про президента США Дональда Трампа во время выступления стендап-комика Сета Майерса. Комик считает, что люди устали от политического юмора.

В июне участники акции протеста против государственного визита Дональда Трампа в Великобританию подняли в небо Лондона шестиметровый воздушный шар, изображающий президента США в образе разозленного младенца в подгузника.

