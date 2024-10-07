Спрос на товары для занятий карате вырос на 60% среди россиян

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С начала 2024 года спрос на товары для занятий карате на одном из маркетплейсов вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает телеканал "360".

Высокие цены на эту категорию товаров не отпугнули покупателей, цены выросли на 11%.

Среди товаров для каратистов наибольшим спросом пользуются кимоно, пояса и перчатки. Они заняли первые три позиции в рейтинге по объемам продаж в данной категории. Далее идут средства защиты и тренировочные снаряды.

Аналитики маркетплейса отметили, что продажи начали расти в сентябре с возвращением учеников спортивных школ и секций к занятиям. Пик продаж был достигнут в декабре прошлого года, когда родственники и друзья спортсменов покупали подарки к Новому году и пользовались предпраздничными скидками.

После этого объем продаж товаров для каратистов вернулся к привычному уровню, незначительно снизившись во время летних каникул.

В 2023 году лидером по продажам товаров для занятий карате стала Московская область. Она опередила Москву, Краснодарский край, Ростовскую и Свердловскую области и Санкт-Петербург.

По доле проданной продукции для каратистов от общего объема всех товаров, проданных на маркетплейсе, лидировали Хабаровский край, Астраханская область, Приморский край, Липецкая и Тюменская области. Наибольший интерес к боевому искусству проявили жители Дальнего Востока, Урала и Сибири.

Между тем Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала введение обязанности для маркетплейсов проводить контроль качества товаров. На заседании были приняты ключевые решения, согласно которым онлайн-площадки должны самостоятельно проверять соответствие товаров обязательным требованиям.