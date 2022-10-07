07 октября, 21:27Общество
Стала известна средняя стоимость бизнес-ланча в Москве
Фото: depositphotos/NewAfrica
Средняя стоимость бизнес-ланча в Москве составляет около 370 рублей. Это следует из данных аналитиков сервиса SuperJob.
"Дороже всего ежедневные бизнес-ланчи обходятся москвичам (в среднем 370 рублей)", – сообщили исследователи.
Отмечается, что в регионах за бизнес-ланч можно отдать порядка 330 рублей. Такую стоимость зафиксировали в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Наиболее бюджетные обеды из нескольких блюд предлагают работающим в Уфе и Краснодаре. Там стоимость бизнес-ланча составляет 280 и 290 рублей соответственно.
Кроме того, по данным исследования сервиса, в последние 3 года в мегаполисах фиксируется рост трат на питание примерно на 20%. За указанный период бизнес-ланчи выросли в цене примерно на 50 рублей.
Также выяснилось, что мужчины тратят на обед порядка 340 рублей, женщины – 320.
Ранее представитель Роспотребнадзора, ответственная за обеспечение питанием в школе № 2120 в Москве Оксана Соловьева рассказала, как изменился рацион школьников с 1 сентября 2022 года.
В меню столичных школ появились блинчики, хлопья, а также различные топинги. В меню включили различные добавки, среди которых джем, варенье, сгущенное молоко, а также чай или какао на молоке на выбор.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!