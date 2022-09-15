Диетолог раскрыл, кому следует убрать из рациона суп

Фото: depositphotos/NewAfrica

Употребление супа мешает получить нужное число калорий в обеденное время. От этого многие переедают вечером, утверждает врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Людям с ожирением эксперт порекомендовал отказаться от подобного блюда.

"За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей. Я рекомендовал бы осторожнее с приправами и острыми супами, типа модного сейчас Том Яма", – заверил Калинчев в беседе с URA.ru.

Нутрициолог добавил, что для некоторых жидкая пища будет очень полезна. Некоторые врачи советуют добавить в свой рацион суп для улучшения функционирования желудочно-кишечного тракта.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала об опасности несбалансированных диет. По ее словам, без соблюдения должного рациона человек может получить ожирение или истощение, а также сахарный диабет и даже некоторые онкологические заболевания.