С 1 ноября в России изменится порядок получения пособий

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Гражданам напомнили, что до 31 октября нужно подать заявление, чтобы получить выплату на детей, иначе право на нее будет утрачено, сообщает Life.ru.

В соответствии с указом президента "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" с 2 августа и до конца 2021 года можно получить 10 тысяч рублей. Средства выдаются на детей школьного возраста.

По словам юриста Европейской юридической службы Эрдни Манджиева, выплаты приходят одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей, которые являются гражданами России. 10 тысяч перечисляют на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Важное условие – достижение ребенком шести лет не позднее 1 сентября текущего года.

Средства выплачиваются также людям с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если они учатся по основным общеобразовательным программам. Получить средства может и один из родителей или законных представителей на каждого человека с ОВЗ.

Россиян предупредили, что средства не поступают автоматически. За выплатой следует обратиться в ПФР.

Отмечается, что средства на детей-школьников – это единовременная выплата, поэтому ее смогут получить не только владельцы карты "Мир", но и пользователи других платежных систем. При заполнении заявления родителям необходимо помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты.

В свою очередь, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций, экономист Андрей Лобода напомнил, что сегодня выплаты производят региональные органы власти и Федеральная служба по труду и занятости.

Из нового законопроекта следует, что в ведение ПФР перейдет 17 видов выплат, включая пособия на детей, обязательные выплаты пострадавшим от радиационных аварий, выплаты жертвам репрессий.

"Речь также идет о пособиях неработающим женщинам и женам военнослужащих с детьми, выплатах компенсаций по ОСАГО инвалидам. Список получателей продолжает значительно расширяться", – отметил эксперт.

Ранее в России предложили не платить некоторым семьям детские пособия. С таким предложением выступил экс-глава Минфина Михаил Задорнов в Совфеде. По его подсчетам, примерно 20–25% семей не нуждаются в деньгах от государства.

По мнению экс-министра, на социальные выплаты из бюджета тратятся большие средства, а потому порядок выплат стоит сделать заявительным. Причем определять, кто достоит выплат, а кто нет, предлагается по количеству собственности и автотранспорта.

