07 сентября, 14:47Общество
Крестный ход завершился у стен Новодевичьего монастыря в Москве
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В Москве прошел общегородской крестный ход. Он завершился у стен Новодевичьего ставропигиального женского монастыря, передает ТАСС.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что в крестном ходе приняли участие в том числе молодежь и представители православных общественных организаций.
"Все это свидетельствует о том, что мы уже прошли большой путь возрождения, обновления церковной жизни. Дай Бог нам также со смирением, с упованием на волю божью, молитвами святых, в земле русской просиявших, и далее следовать путем спасения во благо самих себя, во благо Церкви и Отечества нашего", – сказал патриарх.
Крестный ход состоялся в день празднования Собора Московских святых. Торжественное шествие стартовало от кафедрального собора Христа Спасителя. Общая длина маршрута составила около 6 километров.
Общегородской крестный ход возглавлял патриарх Кирилл.
Общегородской крестный ход начался в столице