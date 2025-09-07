Крестный ход завершился у стен Новодевичьего монастыря в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Москве прошел общегородской крестный ход. Он завершился у стен Новодевичьего ставропигиального женского монастыря, передает ТАСС.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что в крестном ходе приняли участие в том числе молодежь и представители православных общественных организаций.

"Все это свидетельствует о том, что мы уже прошли большой путь возрождения, обновления церковной жизни. Дай Бог нам также со смирением, с упованием на волю божью, молитвами святых, в земле русской просиявших, и далее следовать путем спасения во благо самих себя, во благо Церкви и Отечества нашего", – сказал патриарх.

Крестный ход состоялся в день празднования Собора Московских святых. Торжественное шествие стартовало от кафедрального собора Христа Спасителя. Общая длина маршрута составила около 6 километров.

Общегородской крестный ход возглавлял патриарх Кирилл.

