Общегородской крестный ход начался в Москве
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
В Москве начался общегородской крестный ход в день празднования Собора Московских святых, передает ТАСС.
Крестный ход стартовал от Храма Христа Спасителя. Молитвенное шествие до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Толпа разделена на сектора. Жители столицы могут наблюдать за крестным ходом с огороженных улиц и Крымского моста.
Общая длина маршрута составляет около 6 километров.
Из-за крестного хода движение на некоторых улицах в центре Москвы было перекрыто. До 15:00 7 сентября для движения недоступны Комсомольский проспект от дома 10А, строения 7. Ограничения затрагивают участок Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы.
Помимо этого, до окончания мероприятий водители не смогут припарковать личный транспорт на Пречистенской и Фрунзенской набережных, Хамовническом Валу и в Лужнецком проезде.
