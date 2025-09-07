Общегородской крестный ход начался в Москве

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В Москве начался общегородской крестный ход в день празднования Собора Московских святых, передает ТАСС.

Крестный ход стартовал от Храма Христа Спасителя. Молитвенное шествие до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Толпа разделена на сектора. Жители столицы могут наблюдать за крестным ходом с огороженных улиц и Крымского моста.

Общая длина маршрута составляет около 6 километров.

Из-за крестного хода движение на некоторых улицах в центре Москвы было перекрыто. До 15:00 7 сентября для движения недоступны Комсомольский проспект от дома 10А, строения 7. Ограничения затрагивают участок Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы.

Помимо этого, до окончания мероприятий водители не смогут припарковать личный транспорт на Пречистенской и Фрунзенской набережных, Хамовническом Валу и в Лужнецком проезде.

