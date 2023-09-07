07 сентября, 13:14Общество
Москвичи в августе получили более 40 дополнительных часов солнечного света
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В минувшем августе москвичи получили более 40 дополнительных часов солнечного света, сообщила ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.
По данным обсерватории МГУ, солнце светило 281 час при норме 238 часов. Специалист подчеркнула, что все благодаря антициклонам, которые не давали облакам надолго прятать солнце. Она добавила, что в целом за сезон в Москве солнце светило 832 часа, что составляет 105% от нормы.
Август в Москве в целом оказался более солнечным, чем июль. Позднякова заметила, что так бывает не часто.
"Наибольшие различия в приходе солнечной радиации отмечались в 2018 году: в июле было 204 часа солнечного сияния, а в августе того же года – 352", – сказала синоптик.
Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что август в текущем году стал самым теплым в России по итогам наблюдений с 1891 года.
Синоптик "Фобоса" Евгений Тишковец заявил, что столицу ожидает классическое бабье лето с 12 по 21 сентября. По его словам, в эти дни будет солнечно, без осадков, а температурный режим днем будет колебаться в пределах 18–23 градусов.
Москвичам рассказали о погоде до конца недели
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