Россиянам объяснили, как правильно давать в долг знакомым

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Если человек планирует дать деньги в долг знакомому, следует понимать, заключать ли договор или взять/дать расписку и будут ли эти документы иметь законность в суде, если средства не вернут. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на юриста Юлию Холодионову.

Когда кто-то передает средства в долг, обычно составляется расписка о факте их получения заемщиком, уточнила она. Такая бумага может помочь решить возникшие разногласия.

"Долговая расписка – односторонний документ, который в письменной форме удостоверяет получение от физического или юридического лица чего-либо, например денег или материальных ценностей. Передавая деньги в долг, важно составить расписку, чтобы ее можно было представить, например, в суде", – заявила она.

Юрист добавила, что расписки делают в письменном виде. Сумма в ней может указываться разной, однако если она более 10 тысяч рублей, то это обязательно.

Холодионова предупредила, что ошибки в простой письменной форме лишают сторону права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания. Этому не помогут даже те, кто видел передачу денег. Расписку можно заверить у нотариуса, который может удостоверить документ, на основании которого происходит передача средств, либо засвидетельствовать подлинность подписей на нем.

Если в расписке есть конкретный срок возврата долга, то можно сразу обращаться в суд, если деньги не возвращают.

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