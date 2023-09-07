В ГД предложили установить доплаты к страховой пенсии сельским почтальонам

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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили установить 25% надбавку к страховой пенсии почтальонам, которые проработали в сельской местности не менее 30 лет. Об этом пишет RT.

Отмечается, что изменения вносятся в проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях". В пояснительной записке напомнили, что на данный момент пенсионное законодательство предусматривает повышение пенсии жителей села, у которых имеется длительный стаж работы в сельском хозяйстве.

Данную меру ввели, чтобы компенсировать тяжелые условия труда работников сельского хозяйства, условия проживания в сельской местности, связанные с отсутствием социально-бытовой инфраструктуры, а также невысокий уровень зарплаты и, соответственно, небольшой размер пенсии, объяснил один из разработчиков инициативы, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, в таких условиях находятся не только сельскохозяйственные работники, но и сельские почтальоны. Они, подчеркнул Нилов, вынуждены выполнять свои обязанности, несмотря на отсутствие автомобиля и плохую погоду. Также их уровень зарплаты невысок, что не дает им получать приемлемый уровень пенсии.

Уточняется, что законопроект предлагает предоставить почтальонам организаций федеральной почтовой связи право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на таких же условиях, которые предусмотрены для лиц, длительно проработавших в сельском хозяйстве.

В настоящее время инициативу направили в правительство для получения официального заключения. Если законопроект примут, он вступит в силу 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что депутаты ГД от ЛДПР разрабатывают законопроект, согласно которому будет увеличена пенсия работников оборонных предприятий. Отмечалось, что подобная инициатива поддержит и простимулирует действующих работников, а также привлечет молодежь.

До этого стала известно, что некоторым категориям россиян проиндексируют пенсию 1 сентября. Это коснется работников, которые в августе закончили трудовую деятельность, которым в тот же период установили повышенную группу инвалидности, и тех, кому в сентябре исполнится 80 лет, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

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