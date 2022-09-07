Геронтолог перечислила исследования для комплексной проверки организма

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Врач общей практики, специалист профилактической и восстановительной медицины, главврач клиники PREVENTAmed, геронтолог Елена Кудашкина рассказала об исследованиях для комплексной проверки организма. Об этом сообщает "Мослента".

Врач уточнила, что полноценное исследование организма обычно выполняется за 1–2 дня по заблаговременно подготовленной программе. Так, пациенту необходимо сдать общий анализ крови, биохимический анализ крови для проверки состояния внутренних органов, а также общий и биохимический анализ мочи.

Также среди процедур – липидограмма, благодаря которой можно узнать о проблемах с жировым обменом и определить вероятность возникновения атеросклероза, анализы, выявляющие заболевания, передающиеся половым путем, а также исследования, определяющие уровень гормонов.

При полной диагностики пациентам также назначают анализы на уровень кальция в организме, УЗИ внутренних органов, ЭКГ, КТ легких и онкомаркеры.

"Весь процесс курирует врач-терапевт. Он проводит консультации, расшифровывает результаты анализов, при необходимости направляет пациента к специалистам более узкого профиля – гинекологу, урологу, кардиологу и так далее", – отметила эксперт.

Ранее терапевт Наталия Андрианова рассказала, какие витамины нужно принимать в начале осени. Так, по ее словам, для укрепления общего иммунитета лучше всего подойдут витамины D3, C, железо, цинк и В.

Врач рекомендовала приобретать витаминные добавки в липосомальной форме. Однако она подчеркнула, что лучше обсудить прием препаратов со своим лечащим врачом после прохождения анализов.

