Геронтолог перечислила исследования для комплексной проверки организма

Фото: depositphotos/Syda_Productions
Врач общей практики, специалист профилактической и восстановительной медицины, главврач клиники PREVENTAmed, геронтолог Елена Кудашкина рассказала об исследованиях для комплексной проверки организма. Об этом сообщает "Мослента".
Врач уточнила, что полноценное исследование организма обычно выполняется за 1–2 дня по заблаговременно подготовленной программе. Так, пациенту необходимо сдать общий анализ крови, биохимический анализ крови для проверки состояния внутренних органов, а также общий и биохимический анализ мочи.
Также среди процедур – липидограмма, благодаря которой можно узнать о проблемах с жировым обменом и определить вероятность возникновения атеросклероза, анализы, выявляющие заболевания, передающиеся половым путем, а также исследования, определяющие уровень гормонов.
При полной диагностики пациентам также назначают анализы на уровень кальция в организме, УЗИ внутренних органов, ЭКГ, КТ легких и онкомаркеры.
"Весь процесс курирует врач-терапевт. Он проводит консультации, расшифровывает результаты анализов, при необходимости направляет пациента к специалистам более узкого профиля – гинекологу, урологу, кардиологу и так далее", – отметила эксперт.
Ранее терапевт Наталия Андрианова рассказала, какие витамины нужно принимать в начале осени. Так, по ее словам, для укрепления общего иммунитета лучше всего подойдут витамины D3, C, железо, цинк и В.
Врач рекомендовала приобретать витаминные добавки в липосомальной форме. Однако она подчеркнула, что лучше обсудить прием препаратов со своим лечащим врачом после прохождения анализов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: